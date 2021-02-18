Г. Науседа: участие в саммитах ЕС важно для оправдания ожиданий избирателей

«Это не война амбиций. И я действительно не видел бы проблемы в том, чтобы поделиться ответственностью представительства и участия с другими представителями власти. Однако, если говорить конкретно о заседании Совета руководителей ЕС, то инициаторы попеременного представительства не поинтересовались фактом того, что уже давно уже не 2006 или 2007 год, когда можно было представлять страну по принципу ротации. Это могли делать и президент, и премьер, но иногда Адамкус с господином Бразаускасом. Сегодня представительство очень простое: одна страна – один представитель», – заверил Г. Науседа.

«Если компромисс был возможен, то точно мог бы быть. Но мы тогда были бы уникальными в Евросоюзе, потому что начали бы применять переменный метод представительства», – сказал президент.

Идею представительства Литвы на саммитах ЕС премьером, а не президентом, в последние недели публично вынесли на обсуждение представители правящих консерваторов. Они считают, что в период пандемии на саммитах ЕС доминируют вопросы, входящие в компетенцию правительства.

Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните на минувшей неделе заявила, что ее участие во встречах руководителей Евросоюза по некоторым вопросам было бы более практичным, чем отправляющегося на них президента страны Гитанаса Науседы.

Однако глава правительства отметила, что не требует перемен.

По ее словам, Совет руководителей ЕС рассматривает достаточно много вопросов, которые причисляются к исполнительной власти и «много этих соглашений позднее должны быть реализованы на правительственном уровне», однако сама она не намерена добиваться изменения устоявшейся в Литве традиции.