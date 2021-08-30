Г. Науседа: условия проживания мигрантов таковы, какие позволяют возможности страны

«Условия проживания мигрантов, ну что же, вероятно, людям всегда хочется большего. И особенно тогда, когда людей в самом начале вводят в заблуждение, им рассказывают сказки о том, что очень просто пересечь границу Литвы и Беларуси и потом отправиться беспрепятственно в конечные страны назначения», – сказал руководитель Литвы.

«Но ведь ситуация не такая, мы пытаемся транслировать это по всем каналам, что условия иные, чем им описывают бизнесмены, осуществляющие этот нелегальный бизнес», – добавил он.

Г. Науседа также сказал, что Литва уважает «универсальные права человека», однако в данный момент действует и специальное регулирование пересечения границы.

«Мы просим, чтобы люди, которые обратились за предоставлением убежища, делали это в надлежащих местах. Если это делается в надлежащих местах, то рассматриваются заявки и принимаются решения. Однако мы не можем терпимо относиться к фактам нелегального пересечения границы, поэтому мы используем в данный момент эту политику возврата», – сказал президент.

В этом году в Литву нелегально попали 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

Также принято решение разворачивать лиц, которые незаконно пытаются пересекать границу, что значительно сократило потоки.