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Г. Науседа услышал заверения В. Зеленского по евроинтеграции

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

На состоявшейся в воскресенье в Варшаве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Литовского государства Гитанас Науседа получил заверения в том, что новое правительство продолжит евроинтеграцию и реформы. 

«В. Зеленский рассказал о новом правительстве, которое работает три дня. Они готовы продолжать евроинтеграцию и реализовывать реформы», – заявила BNS после встречи советник литовского президента Аста Скайсгирите. 

«Мы заявили, что готовы предложить и других литовских реформаторов, если они этого хотят», – добавила дипломат в телефонном интервью. 

Новое правительство Украины было утверждено в четверг.

Сейчас высокие посты в Украине занимают два литовца – бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичюс на этой неделе был назначен гендиректором государственного оборонного предприятия «Укроборонпром», а бывший вице-министр экономики Литвы Адомас Аудицкас является советником в правительстве по вопросам госпредприятий. 

По словам А. Скайсгирите, украинский президент попросил о поддержке Литвы на переговорах с ЕС о выделении фондов УКраине и о бесплатном роуминге. 

Г. Науседа, в свою очередь, призвал Украину сотрудничать на пути евроинтеграции с Грузией и Молдовой, выразил озабоченность Литвы по поводу Белорусской АЭС, сообщила она. 

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

А. Скайсгирите также сообщила о том, что украинский лидер информировал Г. Науседу о ситуации с обменом пленными с Россией и о планирующейся встрече руководителей Украины, России, Германии и Франции по положению на востоке Украины. 

«Пока пленными не обменялись, все в процессе. Они надеются, что это будет сделано. Все происходит в эти дни», – сказала BNS в воскресенье А. Скайсгирите.

«Украина надеется, что в сентябре состоится встреча президентов в формате Нормандии», – добавила дипломат.

Президенты Литвы и Украины в воскресенье в Варшаве участвовали в мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

По словам А. Скайсгирите, их двухсторонняя встреча длилась около 40 минут. 

BNS

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