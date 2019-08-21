Г. Науседа в Эстонии предложил восстановить встречи президентов Балтийских стран

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

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Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник прибыл с ознакомительным визитом в Эстонию, где намерен обсудит вопросы безопасности и энергетики.

На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он призвал восстановить формат регулярных встреч руководителей Балтийских государств.

«Полагаю, что формат встреч президентов Балтийских стран мог бы в значительной мере способствовать как повышению конкурентоспособности региона в мире, так и углублению дальнейшей евроатлантической интеграции», – написал в фейсбуке Г. Науседа.

По его словам, сотрудничество стран Балтии стратегически важно для углубления экономической и энергетической интеграции Балтийских стран, повышения безопасности нашего региона и укрепления общих позиций в международных организациях.

Позже Г. Науседу примут эстонский премьер Юри Ратас и председатель парламента Хенн Пыллуаас.

Г. Науседа намерен обсудить сотрудничество в области научных исследований и инноваций, создание единого рынка капитала Балтийских стран.

На встречах планируется обсудить вопросы синхронизации энергосетей Балтийских стран с континентальными сетями, создания единого газового рынка Евросоюза, безопасности Белорусской АЭС в Островце, прокладки железной дороги и автомагистрали.

Литва хочет блокировать импорт электроэнергии с Белорусской АЭС, но опасается, что электричество с этой станции сможет попадать на общий рынок через Латвию.

Литва пока не присоединилась к создаваемому другими странами Балтии и Финляндии единому газовому рынку.

По данным BNS, переговоры с Литвой пробуксовывают из-за требования страны оставлять ей деньги, поступающие от транзита газа в Калининградскую область России, вызывает дискуссии вопрос компенсаций за инвестиции Литвы в газопровод с Польшей.

Это четвертый визит президента за рубеж. Он уже посетил Польшу, Латвию и Германию.

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Науседа и Керсти Кальюлайд Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

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