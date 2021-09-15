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Г. Науседа в Германии встретится с завершающей работу на посту канцлера А. Меркель

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В среду литовский президент Гитанас Науседа отправляется с двухдневным визитом в Германию, где встретится с Ангелой Меркель, завершающей работу на посту канцлера этой страны. 

А. Меркель правящая страной с 2005 года еще несколько лет назад сообщила, что не будет баллотироваться на пятый срок полномочий на посту канцлера.

Она покинет пост после парламентских выборов в Германии, которые состоятся в конце сентября, и назначения нового главы правительства. 

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Г. Науседа также примет участие в четырехсторонней встрече с президентами Германии, Латвии и Эстонии. 

На этих встречах планируется обсудить двусторонние отношения между Литвой и Германией, сотрудничество в области обороны и безопасности, а также вопросы  контроля над  нелегальной миграцией, сообщила администрация президента Литвы. 

Канцлер Германии, находясь с визитом в Польше в минувшие выходные, где она обсуждала нелегальную миграцию в Польшу, Литву и Латвию, призвала Беларусь помогать мигрантам, а не отправлять их через границу в Европейский Союз, назвав это «гибридной атакой».

В сообщении администрации президента отмечается, что Германия является стратегическим партнером Литвы в Европейском Союзе, союзником по НАТО и единомышленником  в международных организациях.

«Наша связь основана на общих демократических ценностях, уважении прав человека и идее единой Европы», – цитируются слова Г. Науседы в сообщении. 

«Я верю, что независимо от исхода выборов в Германии сотрудничество между нашими странами будет только укрепляться»,  – отметил  Г. Науседа в пресс-релизе.

Германия является одним из важнейших экономических партнеров Литвы, страна также руководит международным батальоном НАТО, дислоцированным в Литве и насчитывающим более тысячи военных. 

Однако недавно отношения страны омрачили разногласия по поводу второй линии газопровода российского экспорта «Северный поток 2». 

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