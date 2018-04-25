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Г.Науседа: в новом бюджете должна быть отражена идея государства благосостояния

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В государственном бюджете 2021 года должна быть отражена идея государства благополучия и новая экономическая модель, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа. 

Он призвал к тому, чтобы в следующем году, с оживлением экономики, продолжилась индексация пенсий, повышался не облагаемый налогами минимум доходов, делались инвестиции в качество образования. Глава государства во вторник представил эти предложения премьеру Саулюсу Сквярнялису, с которым обсудил приоритеты бюджета 2021 года, сообщила администрация президента. 

Nuotrauka lrp.lt

«Бюджет следующего года должен быть бюджетом экономической трансформации, которая поможет Литве выйти из кризиса более окрепшей – добиться прорыва в приоритетных областях экономики. Также важно, чтобы из поля зрения не выпадали застаревшие проблемы страны – необходима борьба с социальным отчуждением, укрепление системы образования. Госбюджет, по моему мнению, должен передавать видение государства благосостояния», – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

По его словам, приоритетной целью формируемого бюджета является повышение качества жизни групп населения, которые испытывают наибольший риск бедности и отчуждения – пожилых людей. Г. Науседа утверждает, что индексирование пенсий в следующем году, с ростом экономики, должно продолжиться, включая и закрепленное в прошлом году дополнительное повышение пенсий. В целом рост пенсий в следующем году может составить 8%. 

«Я также призываю к дальнейшему последовательному снижению налогового бремени жителям, получающим минимальные доходы. По моему мнению, бюджет следующего года без повышения не облагаемого налогами минимума доходов хотя бы до 450 евро просто нельзя представить», – добавил глава государства.

Президент также акцентировал важность инвестиций в безопасность и оборону. В рамках реализации потребности укрепления бороны и соглашения партий в следующем году, по сравнению с этим годом, оборонные расходы предлагается сохранить на прежнем уровне (1 млрд евро).

Администрация президента отмечает, что инициированные Г. Науседой изменения к законам о превенции коррупции и о публичных закупках должны позволить более рациональное и экономное использование бюджетных средств, а выдвинутые налоговые предложения, сокращающие льготы в налоговой системы, позволят увеличить государственные доходы.

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