Г.Науседа в Нью-Йорке призвал иностранные компании инвестировать в Литву

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Во время своего визита в Нью-Йорк президент Гитанас Науседа пригласил компании с иностранным капиталом инвестировать в Литву и расширять в стране свои действующие там компании.

В среду президент встретился с финансовым менеджером Google и его материнской компанией Alphabet Рут Порат, с представителями инвестиционной компании Alianz Global Investors и биотехнологической компании Novozyme.

Советник президента по экономическим вопросам Симонас Крепшта сообщил BNS, что компания датского капитала Novozyme планирует построить новый завод за рубежом.

«Во время встречи было представлено, что у нас имеются свободные экономические зоны, которые очень подходят для инвестиций в совершенно новые проекты», — сказал Крепшта по телефону из Нью-Йорка.

«Мы нашли общий язык и во время встречи прозвучало, что этой компании интересно, какова компетенция людей в Литве, имеются ли специалисты по биотехнологии, которые смогут работать, если они придут в Литву», — сказал он.

По словам советника, с представителями компании немецкого капитала Allianz Global Investors шла речь о её деятельности по финансированию различных инфраструктурных объектов.

По утверждению Крепшты, в среду президент также встретился с руководителем американской компании по управлению фондами Blackstone Group. Эта компания приобретает один из крупнейших банков Luminor в трёх странах Балтии.

Советник сообщил, что сделка по приобретению должна быть завершена в ближайшие недели.

По его словам, с Blacktone Group также обсуждались возможности создания сервисного центра в Литве.

«Мы предоставили им возможности и действительно увидели интерес. (…) Было ясно показано, что они действительно проявят интерес к этому вопросу», — сказал Кряпшта.

Во вторник президент также встретился с представителями телекоммуникационной компании AT&T, профессиональной компанией по предоставлению технических услуг Jacobs Engineering Group, компании Motorola Solutions, а также производителя сигарет и табака Philip Morris International, .

«Была послана чёткая весть, что Литва очень благоприятна для инвестиций, деловая среда благоприятна, (…) политическая среда стабильна и предсказуема», — сказал советник главы государства.

Ещё раньше Г.Науседа встречался с Аденой Фридман, главой американской фондовой биржи Nasdaq, и пригласил компанию активнее расширяться в Литве.



Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент в Нью-Йорке также участвует в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.