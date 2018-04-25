Г.Науседа в пятницу встретится с кандидатом в министры Л.Савицкасом

«Но я надеюсь, что в пятницу эта встреча состоится», – сказал глава правительства.

Премьер выдвинул кандидатуру своего советника по экономическим вопросам две недели назад. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Очередная весенняя сессия начнется 10 марта.