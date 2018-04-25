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Г.Науседа в пятницу встретится с кандидатом в министры Л.Савицкасом

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Г.Науседа в пятницу встретится с кандидатом в министры Л.Савицкасом

  • Nuotraukа lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа должен встретиться с кандидатом на пост министра  экономики и инноваций Лукасом Савицкасом в пятницу.

«Могу подтвердить, что в пятницу планируется встреча с кандидатом в министры», – сообщил BNS в среду пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис. 

О планирующейся встрече упомянул после правительственного заседания в среду и премьер Саулюс Сквернялис, который выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса. 

«В пятницу, насколько я знаю, состоится такая встреча, предварительно, насколько меня информировали, очевидно, что  в эти две недели, с учетом напряженной повестки работы президента, не нашлось времени встретится с кандидатом в министры», – сказал премьер журналистам.

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«Но я надеюсь, что в пятницу эта встреча состоится», – сказал глава правительства. 

Премьер выдвинул кандидатуру своего советника по экономическим вопросам две недели назад. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета. 

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Очередная весенняя сессия начнется 10 марта. 

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