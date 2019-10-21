Г.Науседа в Токио: необходимо оценить угрозы атомной энергетики

Фото Президентуры/ Рокас Данилявичюс

Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Токио, заявил, что опыт Литвы и Японии в атомной энергетике является уроком миру о том, что необходимо учитывать ее угрозы.

«Мир должен сделать выводы из Фукусимской и Чернобыльской трагедий, мы должны совершенствовать меры, обеспечивающие безопасность атомной энергетики, активно действовать на международном пространстве, представляя права, не только нашего региона, ЕС, но и людей всего мира на безопасное соседство», – отметил Г. Науседа в пресс-релизе, распространенном после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

По словам Г. Науседы, Литва ощущает усиливающееся внимание японского предпринимательского и финансового секторов. Президент отмечает, что большой толчок этому придали вступившее в этом году соглашение ЕС и Японии о свободной торговле, а также политическое сотрудничество.

«Эти обстоятельства определяют новый этап отношений наших стран, перспективы экономического сотрудничества. Мы стремимся к тому, чтобы Литва, поднимающаяся в мировых рейтингах конкурентоспособности, стала привлекательным направлением для инвестиций японских компаний», – подчеркнул Г. Науседа.

На встрече обсуждалось дальнейшее развитие двухсторонних проектов лазерной промышленности, финансовой сферы, технологий наук о жизни, инновационных проектов.

Фото Президентуры/ Рокас Данилявичюс

Рядом с границей Литвы и близко от ее столицы Вильнюса Беларусь строит Атомную станцию, Литва же утверждает, что она является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности, экологии и людям, кроме того, Литва планирует не впускать электроэнергию с этой АЭС.

Г. Науседа отправился в Японию в воскресенье, его визит продлится до четверга.