Г.Науседа в Варшаве планирует двусторонние встречи с лидерами Украины и Люксембурга

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В рамках своего визита в Польшу президент Литвы Гитанас Науседа планирует провести в воскресенье двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает Канцелярия главы государства.

В ходе двусторонней встречи с президентом Украины планируется обсудить поствыборную ситуацию в Украине и повестку дня украинских реформ в области европейской интеграции.

На встрече с премьер-министром Люксембурга Г.Науседа собирается обсудить повестку дня ЕС, вопросы сотрудничества в сфере финансовых услуг и в области возобновляемых источников энергии.

Литовский президент вместе с лидерами более 20 стран мира в воскресенье в Варшаве будет участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Программа мероприятий включает официальный ужин в Королевском дворце Польши по приглашению президента Польши и концерт в Большом театре Варшавы, посвящённый 80-летию начала Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп также планировал посетить Польшу, но накануне он отменил визит в связи с ураганом во Флориде.

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