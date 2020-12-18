Г. Науседа: вакцинация от коронавируса должна начаться 27 декабря

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После сообщения Еврокомиссии (ЕК) о том, что вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря, президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва тоже должна придерживаться этого графика.

По словам Г. Науседы, офис председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен информировал, что вакцина должна поступить в Литву, как и в другие стран Евросоюза (ЕС), до 26 декабря.

Как сообщает президентское ведомство, по мнению Г. Науседы, «вакцинация в Литве должна быть начата на следующий день».

«Председатель ЕК сообщила, что первая партия вакцин поступит в страны ЕС до 26 декабря. Литве достанется пропорционально 0,6% первой партии вакцины, она получит оговоренное заранее количество вакцины, пропорционально численности населения, так что будет обеспечена прозрачность распределения вакцин в ЕС. Сразу после получения вакцины Литва начнет прививать своих граждан», — сказал Н. Науседа.

Европейское агентство по лекарственным средства планирует утвердить вакцину Pfizerb и BioNTech 21 декабря.

В Литве первыми будут привиты медики и люди из группы риска — пенсионеры.

Литва уже решила закупить вакцины шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi ir GSK, BioNTech и Pfizer, CureVac.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что сейчас запланировано купить 7,2 млн доз вакцины, на что в бюджете следующего года предусмотрено 65 млн евро. Первыми дозами вакцины BioNTech ir Pfizer, как утверждает Министерство здравоохранения, можно будет привить около 5 тыс. человек.

А. Дулькис подтверждает, что первая партия доз вакцины меньше, чем было обещано, но весь заказанный объем должен поступить в 2021 году.

Литва сейчас является одним из наиболее пораженных коронавирусом государств в Европе и мире.