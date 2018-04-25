Г. Науседа: важно сохранить тесные связи Великобритании с ЕС

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Отношения Евросоюза (ЕС) и Соединенного Королевства (СК) должны оставаться максимально тесными, как бы ни закончились переговоры о торговых отношениях, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

В четверг и пятницу он участвует в саммите ЕС в Брюсселе, на котором отношения после «Брексита» — одна из основных тем.

«Несмотря на то, каким будет сценарий, я считаю, что очень важно удержать СК максимально близко к ЕС», — сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что Европе следует быть готовой к обоим сценариям «Брексита», а если соглашение не будет достигнуто, нужен план «для непредусмотренных случаев».

Литовский президент также поблагодарил переговорщика по «Брекситу» со стороны ЕС Мишеля Барнье за усилия, направленные на достижение окончательного соглашения с СК.

«Все заинтересованы в достижении соглашения», — сказал литовский лидер.

Официальные лица ЕС в последнее время все громче предупреждают, что время для переговоров о торговле с СК после «Брексита» истекает.

Главные дискуссии связаны с правилами, обеспечивающими одинаковые условиям конкуренции, и разрешением для рыболовных предприятий ЕС на лов рыбы в британских водах.