Г.Науседа видит пространство для поиска согласия по БелАЭС

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В связи с тем, что Балтийские страны обсуждают торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), литовский президент Гитанас Науседа заявил, что все еще видит пространство для поиска согласия между Балтийскими государствами.

«Я думаю, что мы действительно еще обладаем пространством для поиска соглашения между всеми государствами, и точно это сделаем», – заявил Г. Науседа в среду на пресс-конференции.

«Мой призыв (к министру энергетики – BNS) к Жигимантасу Вайчюнасу вести переговоры дальше, искать пути к согласию, ведь всегда о нем и говорили. Оценить факт того, что пока, насколько мне известно, строители БелАЭС не готовы реализовать рекомендации стресс-тестов в полном объеме до запуска атомной станции», – сказал президент.

Он подчеркнул, что деятельность БелАЭС будет противоречить решениям, принятым на Совете руководителей ЕС в декабре прошлого года.

«Деятельность такой АЭС противоречила бы даже предложению, внесенному в декабре на Совете руководителей ЕС по нашей инициативе, которое говорит о том, что нельзя терпимо относиться к типам энергии, производимой нечистыми способами в третьих странах», – акцентировал руководитель страны.

На минувшей неделе правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.

В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать «анти-островецкий закон».

Это соглашение важно для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не была допущена в Литву.