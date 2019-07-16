Г. Науседа вносит кандидатуру В. Рупшиса на должность главнокомандующего ВС Литвы

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник внес в сейм кандидатуру командующего Сухопутными силами генерал-майора Вальдемараса Рупшиса на должность главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) страны.

Это намечено в подписанном президентом декрете.

Кандидатура 52-летнего офицера будет представлена сейму во вторник.

Если парламентарии утвердят кандидатуру В. Рупшиса, то он сменит на посту главнокомандующего ВС завершающего срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, который упоминается в качестве кандидата на должность советника Г. Науседы по вопросам национальной безопасности.

Президент в понедельник также издал декрет об освобождении Й. В. Жукаса от должности главнокомандующего ВС.

Службу в системе обороны В. Рупшис начал в 1990 году. Спустя два года он стал командиром Шяуляйского мотодесантного взвода бригады Полевых войск Литвы, потом командовал ротой.

В 1996 году офицер был назначен заместителем командира Каунасского батальона им. князя Вайдотаса, позже стал начальником Отдела операций штаба батальона.

В 2001 году В. Рупшис служил заместителем командира в Мотопехотном батальона им. Великого князя Литовского Кестутиса, а потом был назначен командиром этого подразделения и занимал эту должность до 2005 года.

Еще год спустя В. Рупшис был назначен на службу в Литовскую военную академию (ЛВА), а потом в результате ротации был переведен в Департамент персонала и социальной защиты Министерства обороны.

В 2011 году офицер был произведен в полковники и стал командовать Механизированной пехотной бригадой Gelezinis Vilkas («Железный волк»).

С сентября 2013 года В. Рупшис назначен на должность директора Департамента персонала Минобороны, а еще год спустя он стал помощником главнокомандующего Й. В. Жукаса.

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, ему было присвоено звание бригадного генерала. Спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил ЛВА, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

BNS