Г. Науседа: во время кибератаки на МИД произошла утечка информация с грифом «секретно»

«Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть», – сказал президент.

Несколько раньше советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией о документах, утечка которых имела место из МИД.

«Слишком много совпадений, чтобы они были случайными», – сказала она, комментируя кибератаку на министерство, беспорядки у сейма и волнения в Руднинкай.

Сообщившее днем ранее о попытке информационной кибератаки министерство не комментирует слов старшего советника по вопросам внешней политики президента Литвы Асты Скайсгирите.

В событиях вторника советник видит слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. В тот день беспорядки имели место и в Руднинкай, где находится лагерь нелегальных мигрантов.

«Беспорядки у сейма, беспорядки в Руднинкай, разная информация, появившаяся в тот же день, что украдены важные документы из Министерства иностранных дел», — сказала в четверг радиостанции LRT radijas Аста Скайсгирите.

Пресс-секретарь МИД Витауте Шмайжите-Кулешене не комментировала эту информацию.

«Мы не можем комментировать слова советника президента. Министерство иностранных дел вчера выпустило пресс-релиз, и мы придерживаемся его», — сказала она BNS.

МИД в среду сообщил о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем он информировал ответственные ведомства.