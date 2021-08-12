Г. Науседа: во время кибератаки на МИД произошла утечка информация с грифом «секретно»

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что определенные признаки показывают, что во время кибернетической атаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла утечка засекреченной информации.
«Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который причинила эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка определенной информации. И это информация с грифом «секретно», – сказал глава государства в четверг в интервью delfi.lt.
По словам Г. Науседы, утечка этой информации «может причинить большой урон прежде всего в отношении союзников».
«Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть», – сказал президент.
Несколько раньше советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией о документах, утечка которых имела место из МИД.
«Слишком много совпадений, чтобы они были случайными», – сказала она, комментируя кибератаку на министерство, беспорядки у сейма и волнения в Руднинкай.
Сообщившее днем ранее о попытке информационной кибератаки министерство не комментирует слов старшего советника по вопросам внешней политики президента Литвы Асты Скайсгирите.
В событиях вторника советник видит слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. В тот день беспорядки имели место и в Руднинкай, где находится лагерь нелегальных мигрантов.
«Беспорядки у сейма, беспорядки в Руднинкай, разная информация, появившаяся в тот же день, что украдены важные документы из Министерства иностранных дел», — сказала в четверг радиостанции LRT radijas Аста Скайсгирите.
Пресс-секретарь МИД Витауте Шмайжите-Кулешене не комментировала эту информацию.
«Мы не можем комментировать слова советника президента. Министерство иностранных дел вчера выпустило пресс-релиз, и мы придерживаемся его», — сказала она BNS.
МИД в среду сообщил о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем он информировал ответственные ведомства.