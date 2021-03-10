Г. Науседа: во второй половине марта Литва получит вакцины Pfizer сверх плана

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа в среду сообщил, что во второй половине марта Литва получит почти на 25 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech больше, чем намечалось до сих пор.

По его словам, об этом информировала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.