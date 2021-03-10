Г. Науседа: во второй половине марта Литва получит вакцины Pfizer сверх плана

Литовский президент Гитанас Науседа в среду сообщил, что во второй половине марта Литва получит почти на 25 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech больше, чем намечалось до сих пор.
По его словам, об этом информировала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Добрые вести с переговоров Евросоюза (ЕС) с производителями вакцин. Председатель ЕК У. фон дер Ляйен меня информировала, что достигнуто соглашение о поставках дополнительных 4 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech государствам ЕС уже в этом месяце. Для Литвы это значит на 24,6 тыс. доз на третьей и четвертой неделях марта больше, чем намечалось до сих пор», — написал президент в фейсбуке.
Как пишет Г. Науседа, уже с апреля поставки вакцин будут расти по экспоненте, поэтому уже вскоре во всей Литве нужно быть готовыми к слаженной массовой вакцинации.