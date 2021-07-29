Г. Науседа: вопрос чрезвычайного положения может решаться в ближайшем будущем

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что вопрос чрезвычайного положения для контроля над нелегальной миграции может решаться в ближайшем будущем.

По его словам, к такой общей позиции в четверг пришли участники созванного по его инициативе совещания с премьером и главами политических партий.

«Более-менее консенсус таков, что мы открыты ко всем вопросам, и этот вопрос также можем решить в ближайшем будущем. Однако до этого времени мы должны оценить две вещи: первое – правовые обстоятельства введения этого решения и то, какое влияние это решение окажет не только на вопросы предотвращения на нашей границе, но и на аспекты гражданских вопросов в Литве», – заявил Г. Науседа на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что необходимо иметь «широкий консенсус» по чрезвычайному положению и оценить, какие дополнительные инструменты предоставило бы чрезвычайное положение по сравнению с введенной сейчас экстремальной ситуацией.

«Я убежден, что мы предоставим полномочия армии, и мы способны это сделать сегодня, даже в условиях экстремальной ситуации, и, несомненно, это делаем и сделаем в будущем», – добавил президент.