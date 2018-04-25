Г.Науседа: «Восточному партнерству» нужны куда более сильные импульс и энтузиазм

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Программа Евросоюза (ЕС) «Восточное партнерство» нужается в новой стратегии ЕС, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, политику «Восточного партнерства» следует поднять на новый уровень, так как ей нужны куда более мощные движущая сила и энтузиазм, чем демонстрировалось до сих пор.

«Программа «Восточное партнерства» нуждается в новом импульсе и энтузиазме, демонстрируемом как стратегическая цель ЕС. Наше направление, во всяком случае, как я его понимаю — интеграция государств «Восточного партнерства» в ЕС», — сказал президент на видеосеминаре по теме «Восточного партнерства» в пятницу.

«Это не произойдет завтра или в следующем году, однако нам нужно согласие в том, что направлением этих государств является ЕС. Геополитическое изменения не происходят за ночь», — приведены слова Г. Науседы в сообщении президентского офиса.

Президент также отметил, что сейчас политике «Восточного партнерства» нужна «амбициозная и долгосрочная стратегия, направленная на более тесное сотрудничество государств Восточной Европы и Сообщества, а также конкретный план действий ЕС на ближайшее будущее». По словам главы государства, страны-участники «Восточного партнерства», в свою очередь, должны демонстрировать «решительную ориентацию на западные демократические ценности».

Семинар в преддверии саммита «Восточного партнерства» 18 июня провели Центр восточноевропейских исследований и офис президента.

В видеосеминаре приняли участие министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, член Европарламента Анна Фотыга, министр ИД Литвы Линас Линкявичюс, члены Европарламента Андрюс Кубилюс и Пятрас Ауштрявичюс.