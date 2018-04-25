Г.Науседа: возможно придется создавать новую природоохранную систему

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В решении экологических проблем, возможно, придется создавать новую систему контроля, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Эти проблемы придется решать комплексно, одной лишь «рубки голов» (…) недостаточно, требуется создать совершенно иную систему, пожалуй, с основ», – заявил президент в интервью, которое в среду вечером транслировались на телеканалах LNK и Info TV.

По его словам, новая информация о природоохранных нарушениях, преподаваемая гласности, является необходимой предпосылкой для очистки системы.

«Некоторые преступления – не побоюсь этого слова – совершались из года в год, десятилетия, и мы жили в настоящем королевстве кривых зеркал, в котором говорили, что все со стороны как бы и неплохо: ну а там, где пованивает, люди недовольны… А сегодня все это становится публичным, и это первый шаг, и, наконец, перейти к решению экологических проблем», – сказал Г. Науседа.