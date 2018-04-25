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Г. Науседа встретится с губернатором Пенсильвании

Автор: Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA — Governor Tom Wolf, CC BY 2.0, Ссылка

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа встретится с губернатором американского штата Пенсильвании Томом Вулфом. 

Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики. 

Губернатор  Пенсильвании Т. Вулф также встретится в Литве с представителями бизнеса, со служащими здесь американскими военными, которые сейчас участвуют в инженерных военных учениях на полигонах в Рукле и Пабраде, за рабочим ужином встретится с временно выполняющим обязанности премьера министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом. 

В Пенсильвании проживают около 80 тыс. литовцев. Это вторая крупнейшая община литовцев в США. Литовская община начала формироваться там еще в 1865 году, когда в этом штате был обнаружен каменный уголь.

Литва и Пенсильвания развивают долгосрочные экономические и военные связи. Литовская армия сотрудничает с Национальной гвардией Пенсильвании.

В ходе визита в Литве губернатора сопровождает командующий этой армией Энтони Дж. Кэррелл, которому был вручен Офицерский крест ордена «За заслуги перед Литвой». 

BNS

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