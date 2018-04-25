Г. Науседа встретится с лидерами партий, обсудит формирование нового правительства

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В понедельник литовский президент Гитанас Науседа встретится с лидерами политических партий для обсуждения формирования нового правительства после парламентских выборов.

На парламентских выборах победили находящиеся в оппозиции консерваторы. В ночь на понедельник они начали переговоры о право-центристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы.

По предварительным данным, Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) получили 50 мандатов и вместе с партнерами у них будет большинство в сейме.

Председатели трех партий в понедельник ночью опубликовали совместную декларацию о том, что готовы формировать правительство во главе с Игнгридой Шимоните.

По Конституции, премьер-министра с одобрения сейма назначает президент, глава государства также утверждает состав правительства.