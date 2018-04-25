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Г.Науседа встретится с представителями общественников Беларуси обсудить план помощи

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский президент Гитанас Науседа в четверг встречается с представителями белорусских общественников, чтобы обсудить план помощи гражданскому обществу этой страны. 

«Президент проводит срочную встречу с представителями международных и общественных организаций, действующих в Беларуси, по поводу мер неотложной помощи белорусскому гражданскому обществу, сталкивающемуся с репрессиями властей, а также вероятным гуманитарным кризисом», — информировал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. 

Г. Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране. 

Глава государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президенитами Польши и Латвии. 

По словам Г. Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных им прекратит насилие, презиленты Литвы, Лавтии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию. 

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами. 

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву. 

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