Г.Науседа встретится с Р.Карбаускисом обсудить сотрудничество с правящими

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу встретится с лидером «аграриев» Рамунасом Карбаускисом, чтобы обсудить сотрудничество с правящей коалицией.

Г. Науседа сказал журналистам в Плунгеском районе накануне встречи, что хотел бы «зафиксировать ситуацию и поговорить о планах на будущее», а также что надеется на конструктивный разговор со стороны Р. Карбаускиса. Он подтвердил, что встреча состоится по его инициативе.

«Я считаю, что невзирая на перипетии, рутинные вопросы, актуальные темы дня, нам следует и впредь ответственно вести себя перед людьми, принимать решения законы, которые шли бы им на пользу. И здесь нет места никакому, я бы сказал, соревнованию, конкуренции или, не дай бог, сведению счетов», – сказал Г. Науседа.

Он говорит, что хочет лично поговорить с руководителем правящих «аграриев», так как у него есть другие вопросы, нежели к премьеру Саулюсу Сквернялису.