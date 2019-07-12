Г. Науседа вступил в должность президента Литвы (фотогалерея)

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Гитанас Науседа приведен к присяге в парламенте и вступил в должность президента Литовской Республики.

На торжественном заседании сейма новый глава государства, положив руку на Конституцию, дал присягу хранить верность Литовской Республике и Конституции, честно исполнять обязанности и быть одинакового справедливым для всех.

Обещая создавать государства благосостояния и бороться с социальным отчуждением, 55-летний Г. Науседа получил на втором туре президентских выборов в мае почти 66% голосов.

Г. Науседа сменил на посту президента Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.

Д. Грибаускайте передала Президентский дворец Г. Науседе

Завершившая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте в пятницу после обеда символически передала Президентский дворец новому главе государства Гитанасу Науседе.

Но официальной церемонии, организованной на площади им. С. Даукантаса, Д. Грибаускайте вручила Г. Науседе большую государственную печать и Конституцию. Вскоре после этого был спущен флаг Д. Грибаускайте и поднят флаг нового президента.

После церемонии, сопровождаемая сотнями людей, Д. Грибаускайте покинула площадь.

В обращении к народу на площади Г. Науседа пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня.

«Мне важно торжество честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Мне важна социальная справедливость и последовательной создания благосостояния для всех», – сказал президент.

Руководитель страны отметил, что его голосом говорит «молчаливая, но продемонстрировавшая большую силу Литва, особенно прекрасная своим духом».

«Отставка вежливости»: Кабмин Литвы вернул полномочия Г. Науседе

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу вернул полномочия правительства новому президенту страны Гитанасу Науседе.

Глава государства сразу же, своим первым декретом поручил премьеру и министрам временно выполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

Эта так называемая отставка вежливости означает, что премьер вскоре должен будет проверить, пользуется ли доверием в сейме.

Если после выдвижения президентом более половины участвующих в заседании парламентариев одобрят кандидатуру С. Сквярнялиса, то президент подпишет декрет о назначении последнего.

Дальнейшие политические процессы будут зависеть от того, какие решения будут приняты по составу правительства.

Если премьер договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров.

Если не изменится ни один министр, или будет заменен только один, отдельного голосования по правительственной программе не будет.

В пятницу возможных изменений не комментировал ни президент, ни премьер.

«Сейчас надеюсь, что наш ждет слаженный процесс формирования правительства», – отметил в кратком заявлении президентской администрации Г. Науседа.

«Давайте не будем сегодня гадать, всякое может быть. Сейчас уже все не в моих руках. Сейчас ждем декрета. Когда будет декрет, будут и дальнейшие процедуры», – сказал журналистам С. Сквярнялис.

По словам премьера, его кандидатуру Г. Науседа официально должен представить в сейме в следующий четверг.

О пересмотре состава правительства договорились четыре партии, сформировавшие правящее большинство.

Г. Науседа ранее обещал, что будет принимать активное участие в формировании кабинета министров, но его связывает то, что членами правительства могут быть лишь те политики, которых поддерживает парламентское большинство.

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