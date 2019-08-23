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Г. Науседа выразил поддержку евроинтеграции Грузии

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

Президент Гитанас Науседа на встрече в четверг с грузинским лидером Саломе Зурабишвили выразил поддержку европейской интеграции этой страны.

«Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, не признавая оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Литва также поддерживает усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС», — приводятся в сообщении слова Г.Науседы.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области политики, безопасности, экономики и культуры.

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

Утверждается, что Грузия является одним из крупнейших торговых партнёров Литвы среди стран Южного Кавказа, поэтому с главой этого государства была достигнута договоренность о дальнейшем более эффективном развитии экономических отношений.

Г.Науседа также выразил желание повысить в Грузии осведомлённость о литовской культуре и поддержку культурных инициатив этой страны в Литве.

В этом году отмечается 25-летие возобновления дипломатических отношений между Литвой и Грузией.

BNS

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