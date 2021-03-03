Г. Науседа: высказывания Ж. Павилёниса в Грузии навредили имиджу Литвы

Высказывания председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД), консерватора Жигимантас Павилёниса в Грузии с целью посредничества в политическом конфликте навредили имиджу Литвы, говорит президент Гитанас Науседа.
«Сегодня после визита господина Ж. Павилёниса я, к сожалению, вынужден констатировать, что был причинен урон и что, вероятно, был причинен урон нашему имиджу как посредника в Грузии», — сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду.
По его словам, предпринимаются попытки вовлечься в ситуацию Грузии на уровне Евросоюза (ЕС) — Грузию посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель, который встречался и с оппозицией, и с руководством правящих.
«Мы не можем сказать, что эти результаты сильно ощутимы и вселяют большие надежды, но начало положено», — сказал он.
Президент уверяет, что в беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он подчеркнул, что Литва готова и сама, и с Польшей, и странами Балтии «приехать в Грузию и помочь справиться с нелегкой ситуацией».
«Но мы должны сегодня друг другу не мешать, а помогать», — сказал он.
Оппозиция считает сфальсифицированными состоявшиеся 31 октября парламентские выборы, на которых с небольшим перевесом победила правящая партия «Грузинская мечта».
Глава КИД сейма Литвы ездил в Грузию пару недель назад, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.
Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции «неприемлемыми и оскорбительными».
Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павилёнис должен уходить с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД).
«Не вижу причин, почему Ж. Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена сейма», — сказала спикер радио LRT в среду.
По ее словам, правление сейма в среду задаст вопросы Ж. Павилёнису, выслушает его, однако никаких действий после этого предпринимать не намерено.
Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Ж. Павилёниса уйти с должности председателя парламентского КИД после его визита в Грузию.
По мнению социал-демократов, консерватор Ж. Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, «вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве».
Ж. Павилёнис говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.
В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Никанора Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.
Попытка арестовать Н. Мелию — председателя созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили Единого национального движения — спровоуировала возмущение оппозиции.
Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.