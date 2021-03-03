Г. Науседа: высказывания Ж. Павилёниса в Грузии навредили имиджу Литвы

Президент уверяет, что в беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он подчеркнул, что Литва готова и сама, и с Польшей, и странами Балтии «приехать в Грузию и помочь справиться с нелегкой ситуацией».

«Но мы должны сегодня друг другу не мешать, а помогать», — сказал он.

Оппозиция считает сфальсифицированными состоявшиеся 31 октября парламентские выборы, на которых с небольшим перевесом победила правящая партия «Грузинская мечта».

Глава КИД сейма Литвы ездил в Грузию пару недель назад, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.

Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции «неприемлемыми и оскорбительными».

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павилёнис должен уходить с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД).

«Не вижу причин, почему Ж. Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена сейма», — сказала спикер радио LRT в среду.

По ее словам, правление сейма в среду задаст вопросы Ж. Павилёнису, выслушает его, однако никаких действий после этого предпринимать не намерено.

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Ж. Павилёниса уйти с должности председателя парламентского КИД после его визита в Грузию.

По мнению социал-демократов, консерватор Ж. Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, «вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве».

Ж. Павилёнис говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.

В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Никанора Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.

Попытка арестовать Н. Мелию — председателя созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили Единого национального движения — спровоуировала возмущение оппозиции.

Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.