Г.Науседа хочет назначить главой Верховного суда С.Руденайте

Литовский президент Гитанас Науседа хочет назначить главой Верховного суда Литвы (ВСЛ) 55-летнюю юриста этого суда Сигиту Руденайте.
Он просит одобрения этого своего решения со стороны Судейского совета.
С. Рудинайте в данный момент руководит Отделом гражданских дел ВСЛ. Она также временно занимает должность главы этого суда.
С. Руденайте получила юридическое образование в Вильнюсском университете, в 1988 году начала работать адвокатом, в 1997 году ее назначили судьей Утенского районного суда, через два года – судьей Административного суда, а в 2002 году – судьей Вильнюсского окружного суда, через год одна стала судьей Вильнюсского окружного административного суда, а еще через год – судьей Главного административного суда Литвы.
В ВСЛ С. Рудинайте работает с 2008 года, в 2012 году возглавила Отдел гражданских дел.
Председателя ВСЛ по предложению президента назначает и увольняет сейм.
Перед выдвижением кандидатуры в парламенте, президент должен получить ее одобрение со стороны Судейского совета.
Постоянного руководителя у ВСЛ нет с весны 2017 года, когда завершились полномочия прежнего главы Гинтараса Крижевичюса.
Оставьте свой комментарий