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Г.Науседа хочет назначить главой Верховного суда С.Руденайте

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Г.Науседа хочет назначить главой Верховного суда С.Руденайте

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский президент Гитанас Науседа хочет назначить главой Верховного суда Литвы (ВСЛ) 55-летнюю юриста этого суда Сигиту Руденайте.

Он просит одобрения этого своего решения со стороны Судейского совета.

С. Рудинайте в данный момент руководит Отделом гражданских дел ВСЛ. Она также временно занимает должность главы этого суда. 

С. Руденайте получила юридическое образование в Вильнюсском университете, в 1988 году начала работать адвокатом, в 1997 году ее назначили судьей Утенского районного суда, через два года – судьей Административного суда, а в 2002 году – судьей Вильнюсского окружного суда, через год одна стала судьей Вильнюсского окружного административного суда, а еще через год  – судьей Главного административного суда Литвы. 

В ВСЛ С. Рудинайте работает с 2008 года, в 2012 году возглавила Отдел гражданских дел. 

Председателя ВСЛ по предложению президента назначает и увольняет сейм. 

Перед выдвижением кандидатуры в парламенте, президент должен получить ее одобрение со стороны Судейского совета. 

Постоянного руководителя у ВСЛ нет с весны 2017 года, когда завершились полномочия прежнего главы Гинтараса Крижевичюса. 

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