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Г. Науседа: хочу всем своим существом быть с военными

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа, надевший военную форму на встречу с военными, сказал, что, таким образом хочет показать, что хочет быть ближе к ним.  

«Я хочу быть всегда своим существом с нашими военными, и если я бы приехал сюда в лакированных туфлях или в костюме и пытался бы получить информацию, будучи совершенно вне этой армии, вряд ли это произвело бы хорошее впечатление», – сказал президент журналистам во вторник. 

«Я хочу быть и морально, и во всех других смыслах интегральной частью нашей армии, поскольку я являюсь, и давайте не будем этого забывать, верховным главнокомандующим нашими вооруженными силами», – сказал он.

Г. Науседа считает, что такое решение не противоречит принципу гражданского контроля над армией. 

«Мне нравится, я бы, может, так хотел бы и на работу ходить, но, думаю, будут слишком плохие ассоциации с некоторыми другими государствами, в которых руководители ходили в военной форме, поэтому я буду ходить как гражданский человек», – сказал президент.

Он сказал, что во второй раз надел форму: «один раз ее нужно было померить».

Представитель армии по связям с общественностью Томас Балькус сказал журналистам, что президент, как и каждый военный, подписал акт о получении формы. По словам майора, такой порядок действовал и при других президентах. 

Во вторник Г. Науседа в форме побывал в военной части в Рукле. Глава государства был без головного убора, а в качестве нашивки у него был знак флага президента Республики. 

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В странах Запада ношение военной формы главами государств вызывает дискуссии – критики считают, что руководство страны и политики не должны их надевать, соблюдая принцип гражданского демократического контроля над государственными военными ведомствами. 

BNS

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