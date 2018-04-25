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Г. Науседа: южнокорейские специалисты передадут знания и опыт Литве

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что договорился с лидером Южной Кореи о том, что корейцы поделятся своими знаниями и опытом в деле борьбы с коронавирусом.

«Сегодня мы с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином договорились, что их специалисты передадут свои знания и опыт сотрудникам литовских институций по управлению кризисом и здравоохранению», – написал президент после телефонной беседы с главой Южной Кореи.

Литва уже получила партию необходимых для проверок на коронавирус реагентов из Южной Кореи.

По словам Г. Науседы, президент Южной Кореи пообещал посодействовать и в закупках других медицинских средств и оборудования у производителей этой страны.

Когда началось распространение коронавируса, Южная Корея развернула широкую программу тестирования и контроля за передвижением заразившихся людей, ей удалось успешно замедлить распространение вируса по сравнению с Европой и США.

В Южной Корее подтверждено более 9 тыс. случаев вируса, умерло более ста человек.

Последние несколько недель в Южной Корее подтверждается не более ста случаев коронавирусной инфекции в день.

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