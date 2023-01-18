Г. Науседа заявил о сохранении единства Европы на фоне украинского кризиса

Европа, несмотря на разные оценки и иногда разную позицию по санкционной политике в отношении России в связи с ее действиями на Украине, сумела сохранить единство. Об этом заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа в дискуссии «В защиту Европы» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Несмотря на то, что мы сталкивались со сложными ситуациями, Европа сохранила единство», — сказал он.
Лидер Литвы напомнил, что Евросоюз принял девять пакетов санкций против РФ. «По некоторым пакетам приходилось делать исключения из-за специфики стран-членов», — отметил он.
Единство Европы Науседа охарактеризовал как эффективное. «Может быть такое единство, которое ничего не дает. При нашем эффективном единстве мы способны принимать действенные решения», — утверждал президент.
В рамках этого эффективного единства он призвал наращивать помощь Украине. «Если мы договоримся увеличивать поддержку Украине, военную помощь, победы ждать долго не придется», — заявил Науседа.