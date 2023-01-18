Г. Науседа заявил о сохранении единства Европы на фоне украинского кризиса

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Европа, несмотря на разные оценки и иногда разную позицию по санкционной политике в отношении России в связи с ее действиями на Украине, сумела сохранить единство. Об этом заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа в дискуссии «В защиту Европы» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Несмотря на то, что мы сталкивались со сложными ситуациями, Европа сохранила единство», — сказал он.