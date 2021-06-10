Г. Науседа: «зеленый» курс ЕС предоставляет Литве возможность стать лидером

По его словам, литовский бизнес в последнее время преодолел множество препятствий, а экономика за все время пандемии устояла, и важную роль сыграли те компании, которые могли экспортировать продукцию большой стоимости.

«Наш успех будет зависеть от способности быстро адаптироваться к мировым изменениям, пользоваться новыми возможностями и подготовится к препятствиям технологических изменений», – сказал Г. Науседа.

В четверг ассоциация Investors‘ Forum, объединяющая самых крупных и активных инвесторов в экономику Литвы проводит конференцию Baltic Investors ’ Forum 2021. В ней участвуют лидеры бизнеса, политики, общественности, ученые, которые делятся своими наблюдениями о новых возможностях, появившихся во время пандемии и предпосылками для преодоления кризиса.