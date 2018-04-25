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Г.Науседа желает В.Зеленскому не идти на уступки на переговорах

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в среду пожелал президенту Украины В. Зеленскому не идти на необоснованные уступки во время приближающихся переговоров о перемирии в восточной части Украины. 

Лидеры Украины, России, Германии и Франции 9 декабря должны встретиться в Париже для нового раунда переговоров о перемирии в Донбассе.

«Мы пожелали успехов в переговорах с довольно сильным партнером по переговорам, не идти на такие уступки, которые были бы необоснованными», – сказал литовский лидер на совместной пресс-конференции с В. Зеленским.

Он сказал, что ожидаются уступки и со стороны России, потому что «только это может быть названо переговорами».

Г. Науседа выразил надежду, что результаты будущих переговоров снизят напряженность в регионе, восстановят территориальную целостность Украины и «позволят Украине и России сотрудничать на равных».

В. Зеленский сказал, что не ожидает от предстоящей встречи в Париже больших побед или прекращения войны «завтра».

«Я хочу четного понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну», – сказал президент Украины.

В. Зеленский пока не подтвердил сообщений СМИ о том, что в Париже должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, и сказал, что в случае необходимости встретится и с ним, и с лидерами Германии или Франции.

В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами, во время которого уже погибло более 13 тысяч человек.

Беспорядки в Восточной Украине начались сразу после предпринятой Россией аннексии полуострова Крым.

Чуть раньше после массовых протестов из страны вынужден был уехать пророссийский президент Украины Виктор Янукович, который отказался подписать договор об ассоциативном членстве с Евросоюзом.

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