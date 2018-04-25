default image
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 5,2 тыс.

Подробнее...
default image
Г.Науседа - за сотрудничество с Тайванем, но не за членство в ВОЗ

Подробнее...
default image
Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

Подробнее...
default image
Психолог: количество смертей от кризиса может превысить умерших от коронавируса

Подробнее...
default image
Коронавирус усугубит голод в мире и поставит под угрозу жизнь 265 миллионов человек

Подробнее...
default image
Литва готовится провести исследование населения страны на COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве разрешили открыть все магазины, с понедельника – уличные кафе (обновлено)

Подробнее...
default image
Датские власти хотят проводить повсеместное тестирование людей на COVID-19

Подробнее...
default image
Президент Польши не хочет откладывать выборы

Подробнее...
default image
За минувшие сутки установлено рекордно низкое число случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Карантин в Украине продлят до 12 мая

Подробнее...
default image
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ

Подробнее...
default image
Г.Науседу призывают поддержать Тайвань в споре по ВОЗ

Подробнее...
default image
В Турции вводят комендантский час

Подробнее...
default image
Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

Подробнее...
default image
Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1370, Латвия – 761, Эстония – 1559

Подробнее...
default image
В Австрии с 15 мая откроются рестораны, церкви и некоторые школы

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: работникам уже выплачено 16 млн евро субсидий

Подробнее...
default image
Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Подробнее...
default image
В Берлине до конца октября запретят мероприятия численностью более 5 тыс. человек

Подробнее...
default image
В Словакии и Черногории начали ослаблять карантин

Подробнее...
default image
Сейм за мораторий на реструктуризацию или банкротство предприятий

Подробнее...
default image
Хорватия хотела бы приоткрыть границы, чтобы спасти сезон

Подробнее...
default image
Октоберфест в Мюнхене отменят из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает сделать очередные послабления бизнесу, продлить карантин

Подробнее...
default image
Власти Памплоны отменили Сан-Фермин

Подробнее...
default image
Подтверждено ещё 20 случаев коронавируса, общее число – 1370

Подробнее...
default image
Мир ожидает дефицит кофе, вызванный коронавирусом

Подробнее...
default image
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах"

Подробнее...
default image
Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт

Подробнее...
default image
Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна

Подробнее...
default image
США продлили по 20 мая закрытие границ с Канадой и Мексикой

Подробнее...
default image
59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС из-за экономического кризиса

Подробнее...
default image
Представитель президента: сейм не оценил профессиональные качества кандидатов

Подробнее...
default image
Берлин берет на себя оплату лечения иностранцев

Подробнее...
default image
Сейм отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда

Подробнее...
default image
Глава ВОЗ призвал G20 устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 148 зараженных коронавирусом, 18- в реанимации

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г.Науседу призывают поддержать Тайвань в споре по ВОЗ

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

Пятьдесят членов сейма Литвы и более ста деятелей культуры и науки в среду обратились к президенту Гитанасу Науседе с призывом поддержать на высшем уровне вовлечение Тайваня в деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу «на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения».

Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).

Авторы обращения утверждают, что Литве следует продемонстрировать Тайваню солидарность, оценив его прогресс в борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку со стороны Тайваня Литве в годы советской оккупации и при восстановлении независимости.

«Хотя реакция Тайваня на пандемию коронавируса цитируется как мировой образец доброй практики, Китай препятствует участию Тайваня в (деятельности) ВОЗ даже на правах наблюдателя, обмену им положительным опытом и своевременному получению им важной информации для борьбы с пандемией», — говорится в письме.

«Мы считаем, что теперь, по прошествии тридцати лет после 11 марта, Литва сама созрела для того, чтобы продемонстрировать свои обязательства перед основополагающими конституционными ценностями свободы и демократии, выразив подобную поддержку Тайваню», — утверждают авторы.

По их мнению, развитие политических и дипломатических отношений Литвы с Тайванем также стало бы «хорошим поводом для более тесного сотрудничества» с США.

Письмо подписали 50 парламентариев, включая вице-председателя сейма, «агрария» Арвидаса Некрошюса, лидера оппозиции и председателя партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и главу либералов Викторию Чмилите-Нильсен.

Свои подписи под обращением также поставили десятки известных представителей культуры, науки и искусства.

Г.Науседу призывают поддержать Тайвань в споре по ВОЗ

  1. Пятрас :

    Причём здесь Евросоюз, ключевое слово» тесное сотрудничество с США » . Вся такая политика приема всех кого вздумается в Евросоюз, только его ослабляет. Да, поддерживайте экономические связи но слава Богу не вам решать кому вступать , а кому нет в Евросоюз и вообще — где Европа и где Тайвань ?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.