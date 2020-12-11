Г. Науседу рад прогрессу в деле убеждения Польши и Венгрии по бюджету ЕС

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Президент Литвы Гитанас Науседа рад прогрессу, достигнутому председательствующей в Евросоюзе (ЕС) Германией в деле убеждения Польши и Венгрии относительно бюджета ЕС на многолетнюю перспективу.

Он выразил надежду, что соглашение будет утверждено на проходящем в четверг и пятницу в Брюсселе заседании Европейского совета, отметив, что этого ждут все государства сообщества.

«Отрадно видеть, что, благодаря огромным усилиям Германия в качестве председательствующего государства, а также Польша и Венгрия достигли ппромежуточного соглашения. И я очень надеюсь, что мы утвердим это соглашение во время наших дискуссий. В таких случаях мы обычно говорим о взаимовыгодном решении, но в данном случае, на мой взглд, в выигрыше от ситуации 27», — сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.