Г. Науседу рад прогрессу в деле убеждения Польши и Венгрии по бюджету ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа рад прогрессу, достигнутому председательствующей в Евросоюзе (ЕС) Германией в деле убеждения Польши и Венгрии относительно бюджета ЕС на многолетнюю перспективу.
Он выразил надежду, что соглашение будет утверждено на проходящем в четверг и пятницу в Брюсселе заседании Европейского совета, отметив, что этого ждут все государства сообщества.
«Отрадно видеть, что, благодаря огромным усилиям Германия в качестве председательствующего государства, а также Польша и Венгрия достигли ппромежуточного соглашения. И я очень надеюсь, что мы утвердим это соглашение во время наших дискуссий. В таких случаях мы обычно говорим о взаимовыгодном решении, но в данном случае, на мой взглд, в выигрыше от ситуации 27», — сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
«Если мы не достигнем этого компромисса, все будем в проигрыше», — сказал литовский лидер.
На саммите ЕС главы государств также планируюти дать оценку переговорам с Соединенным Королевством о «Брексите».
На фоне того, что Будапешт и Варшава с ноября блокируют утверждение бюджета на многолетнюю перспективу и пакет мер по восстановлению экономики, главы правительств стран сообщают, что в принципе достигли соглашения с Брюсселем и надеются договориться по этому вопросу на саммите блока, проходящем на этой неделе.
Разногласия связаны с предложением Брюсселя связать финансирование членов ЕС с соблюдением принципов правового государства — правительства Польши и Венгрии обвиняются в ущемлении демократических свобод.