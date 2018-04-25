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Г. Палуцкас: ожидания социал-демократов не оправдались, но есть надежда на 2-й тур

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовским социал-демократам не удалось оправдать ожиданий я первом туре выборов в сейм, однако они возлагают надежды на второй тур, говорит председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас. 

«Относительно результатов первого тура — у нас были несколько более высокие ожидания, это следует признать. Теперь мы рады, что во втором туре у нас 12 одномандатников и мы готовы к очень серьезной борьбе», — сказал на пресс-конференции в понедельник лидер ЛСДП. 

По его словам, сегодня после заседания правления партии будет обсуждаться, кого из кандидатов поддержать во втором туре и на какую помощь от других левоцентристских партий рассчитывать. 

Г. Палуцкас сказал, что уже поступили первые звонки по поводу вероятной коалиции, однако серьезные переговоры возможны только после второго тура, через две недели. Он подчеркнул, что пойдет на переговоры только о левоцентристской коалиции, а возможностей для переговоров с правыми консерваторами не видит. 

Лидер ЛСДП признал, что партия не ожидала такого успеха Партии свободы и Партии труда. 

ЛСДТ заняла на выборах четвертое место, получив 9,26% голосов и восемь мандатов в многомандатном округе. 

Еще 12 кандидатов в одномандатных округах, включая председателя партии Г. Палуцкаса, вышли во второй тур. Четыре года назад социал-демократы получили 17 мандатов в сейме. 

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