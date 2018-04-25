Г. Палуцкас: похоже, что социал-демократы остаются в оппозиции

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас считает, что в предстоящие четыре года партия будет работать в оппозиции.

«Более-менее все уже ясно – предстоящие четыре года будет власть правых, социал-демократы, похоже, остаются в оппозиции со своей твердой избирательной программой, у нас будет фракция, с которой мы эту программу сможем активно и аккуратно реализовать на ценностном основании», – заявил лидер социал-демократов на пресс-конференции в понедельник.

Результаты выборов он оценил как «половинчатые».

«После определенного эмоционального спада во втором туре мы сплотились, и нам удалось добиться того, чего удалось», – сказал он.

Литовская социал-демократическая партия, которая до сих пор работала в оппозиции, получила на выборах 13 мандатов.