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Г.Пангонис: ответственность ложится на всех руководителей Grigeo Klaipeda

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Г.Пангонис: ответственность ложится на всех руководителей Grigeo Klaipeda

Фото BFL/Vygintas Skaraitis

Крупнейший акционер и глава группы предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистых плит Grigeo Гинтаутас Пангонис, которому прокуроры предъявили подозрения в загрязнении Куршского залива, заверяет, что ответственность ложиться на всех руководителей фабрики Grigeo Klaipeda, а для него это урок.

«Я не отказывают от ответственности (…). Для меня это личный урок о том, какие последствия может принести слишком большое доверие команде и ее руководителям» – отметил в пресс-релизе членов правления Grigeo Klaipeda Г. Пангонис, до 2 января этого года был его председателем.  

Он заверил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и заинтересована в скорейшем выяснении всех обстоятельств. 

Г. Пангонис выразил надежду на то, что история с Grigeo Klaipeda не подорвет доверия к нынешним и будущим руководителям Grigeo.

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В среду было заявлено, что Клайпедский прокуроры предъявили подозрения Г. Пангонису. 

Г. Пангонис возглавляет группу Grigeo с 2001 года, контролируемой им компании Ginvildos investicija в конце сентября 2019 года принадлежало 43,5% акций компании.

Между тем Grigeo Klaipeda принадлежит группе с 2010 года.

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