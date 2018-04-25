Г.Пангонис: ответственность ложится на всех руководителей Grigeo Klaipeda

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Крупнейший акционер и глава группы предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистых плит Grigeo Гинтаутас Пангонис, которому прокуроры предъявили подозрения в загрязнении Куршского залива, заверяет, что ответственность ложиться на всех руководителей фабрики Grigeo Klaipeda, а для него это урок.

«Я не отказывают от ответственности (…). Для меня это личный урок о том, какие последствия может принести слишком большое доверие команде и ее руководителям» – отметил в пресс-релизе членов правления Grigeo Klaipeda Г. Пангонис, до 2 января этого года был его председателем.

Он заверил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и заинтересована в скорейшем выяснении всех обстоятельств.

Г. Пангонис выразил надежду на то, что история с Grigeo Klaipeda не подорвет доверия к нынешним и будущим руководителям Grigeo.