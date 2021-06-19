Г. Шимкус: банки готовы выдержать еще одну встряску

«Банковская система очень сильно капитализирована, это одна из причин, по которым банковская система страны в силах выдержать, даже в случае кризиса, еще один экономический шок», — сказал Г. Шимкус на пресс-конференции.

По словам главы БЛ, если исполнится худший экономический сценарий, то взвешенный показатель достаточности капитала банков снизится с 20,8% до 17,2%.

Между тем показатель покрываемости ликвидным имуществом в банковской системе Литвы был едва ли не самым высоким в Евросоюзе (ЕС), говорит он.

«Даже в случае негативных сценариев ликвидности сектор с лихвой будет удовлетворять минимальному показателю 100%-ному покрываемости ликвидным имуществом», — сказал Г. Шимкус.

Анализ центробанка показывает, что в случае неблагоприятного сценария убыточность кредитного портфеля составила бы 4,3%, доходы от деятельности снизились бы на 16,6%, между тем банки способны покрыть около 40% возврата вкладов.

По данным БЛ, совокупная прибыль банков в прошлом году снизилась на 16,4% до 279,711 млн евро, большая часть пришлась на Swedbank и банк SEB.

В прошлом году прибыльно работала большая часть коммерческих банков Литвы и филиалов зарубежных банков.