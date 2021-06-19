Г. Шимкус: банки готовы выдержать еще одну встряску

Сектор действующих в Литве коммерческих банков готов выдержать еще одну сильную экономическую встряску, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).
По словам Гедиминаса Шимкуса, результаты тестирования показывают, что у банковского сектора достаточно капитала, чтобы выдержать сильные экономические потрясения, если такие произойдут в 2021 или 2022 годах.
«Банковская система очень сильно капитализирована, это одна из причин, по которым банковская система страны в силах выдержать, даже в случае кризиса, еще один экономический шок», — сказал Г. Шимкус на пресс-конференции.
По словам главы БЛ, если исполнится худший экономический сценарий, то взвешенный показатель достаточности капитала банков снизится с 20,8% до 17,2%.
Между тем показатель покрываемости ликвидным имуществом в банковской системе Литвы был едва ли не самым высоким в Евросоюзе (ЕС), говорит он.
«Даже в случае негативных сценариев ликвидности сектор с лихвой будет удовлетворять минимальному показателю 100%-ному покрываемости ликвидным имуществом», — сказал Г. Шимкус.
Анализ центробанка показывает, что в случае неблагоприятного сценария убыточность кредитного портфеля составила бы 4,3%, доходы от деятельности снизились бы на 16,6%, между тем банки способны покрыть около 40% возврата вкладов.
По данным БЛ, совокупная прибыль банков в прошлом году снизилась на 16,4% до 279,711 млн евро, большая часть пришлась на Swedbank и банк SEB.
В прошлом году прибыльно работала большая часть коммерческих банков Литвы и филиалов зарубежных банков.