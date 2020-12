G. Skaistė: bus peržiūrimos visos mokesčių lengvatos

„Kaip ir visoje Europos Sąjungoje yra planas atsisakyti lengvatų iškastiniam kurui, turbūt laipsniškai prie to prieisime, kad per paramą skatindami žaliąjį vartojimą ir žaliąjį ūkininkavimą, pereisime prie to, kad tokių lengvatų bus atsisakyta“, – sakė būsimoji ministrė.

Be to, pasak paskirtosios finansų ministrės, bus siekiama, jog mokesčių sistema ūkininkams ir kitiems verslams būtų „teisingesnė ir vienodesnė“.

„Dėl pajamų apmokestinimo darysime darbo grupę ateinančiais metais ir bandysime nustatyti, kad mokesčių sistema ne tik ūkininkų atžvilgiu, bet visų verslo formų atžvilgiu būtų teisingesnė ir vienodesnė, kad žmogus, vykdydamas tą pačią veiklą, būtų apmokestinamas vienodai, nes šiandien nėra visai taip“, – sakė G. Skaistė.

Pirmadienį paskelbtame naujos Vyriausybės programos projekte pažymima, kad pagal mokestinių pajamų struktūrą Lietuva pernelyg pasikliauja netiesioginiais mokesčiais, o nemenkos dalies jų net nesugeba surinkti.

„Ekonomikai mažiausiai žalingi mokestinių pajamų šaltiniai, tokie, kaip turto mokesčiai, aplinkosaugos mokesčiai, Lietuvoje kol kas yra vieni kukliausių, tad prioritetą teiksime būtent jiems“, – rašoma projekte.

Būsima Vyriausybė numato svarstyti galimybes atsisakyti reinvestuoto pelno apmokestinimo, mažinti biudžeto priklausomybę nuo netiesioginių mokesčių – PVM ir akcizų.