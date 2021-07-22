Г. Скайсте: государство компенсирует содержание мигрантов самоуправлениям

Государство компенсирует все связанные с мигрантами расходы самоуправлений, строгого «потолка» расходов не будет, говорит министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, которая в четверг встретилась с мэрами приграничных самоуправлений.

И все же главам самоуправлений, находящихся на границе с Беларусью, и некоторых смежных самоуправлений, на встрече в Варене было недостаточно информации от центральной власти о том, как долго им самим придется содержать мигрантов, они также говорят, что не услышали от министра обещания, будут ли компенсированы расходы в связи с дополнительной нагрузкой на специалистов.

«В туристической службе Александра Лукашенко не включены избыточные условия комфорта, комнат с видом на океан в Литве не будет, однако минимальное обслуживание: гигиенические условия, питание и обеспечение охраны этих территорий с тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, — это будет компенсироваться и самоуправлениям не нужно будет изыскивать эти деньги из своих средств», — сказала министр на пресс-конференции в четверг.

Она подчеркнула, что самоуправлениям было предложено организовать только закупку продуктов питания без доставки, исходя из расценок Центра регистрации иностранцев (ЦРИ), то есть 5,85 евро на день на одного человека. Однако она согласилась, что в каждом самоуправлении условия предоставления питания разные, некоторые из них покупают услуги доставки и питания, и гигиенических принадлежностей вместе с питанием, поэтому расценки могут быть и выше.

Министр согласилась, что самоуправлениям, в отличие от ЦРИ, сложно предусмотреть, сколько мигрантов будет, скольким из них придется быть на карантине и как долго им придется здесь пробыть, поэтому «обеспечить, что за такую цену будет куплена услуга, почти невозможно».

«Поэтому единый стандарт решено не устанавливать, однако самоуправления действительно руководствуются критериями разумности, мы будем исходить из того, чтобы были обеспечены более низкие цены в соответствии с ситуацией каждого конкретного самоуправления», — сказала Г. Скайсте.

Министр сказала, что сейчас поступили просьбы компенсировать расходы от трех самоуправлений, а указанные ими суммы за содержание мигрантов в течение двух недель достигают от 18 до 30 тысяч евро, но это без учета коммунальных расходов. Мигранты расселены в восьми самоуправлениях.

Главы самоуправлений утверждают, что не получают ответа на вопрос, как долго им еще предстоит содержать мигрантов на свои средства, однако приветствуют обещания правительства компенсировать им расходы.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией через Беларусь, в страну уже попыталось попасть более 2,3 тыс. нелегальных мигрантов, большая часть их была задержана в июле. Среди задержанных преобладают граждане стран Ближнего Востока, Африки. Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции — это организованная акция белорусского режима против Литвы.