Г. Скайсте: справедливость налоговой системы является одной из важнейших целей

Она также отметила, что очень важно одинаковое регламентирование, поскольку есть отдельные сферы, где прибыль рассчитывается отлично в зависимости от сектора. По словам министра, расчёт налога на прибыль и его уплата должны быть одинаковыми, независимо от сектора работы, а учет – должен быть действительно реальным.

Частные потребности, по словам Г. Скайсте, будут учитываться как частные и облагаться соответственно, чтобы избежать попыток сократить надлежащие к уплате налоги за счет кармана компании.

Министр также обратила внимание на необходимость упростить бизнес-условия и сократить административное бремя для малого и среднего бизнеса.

«Сегодня очень важно говорить о совершенствовании условий для малого и среднего бизнеса, выявлении его форм, унификации условий различных форм налогообложения и упрощения бухгалтерского учета, администрирования налогов», – отметила она.

Рабочая группа планирует представить свои предложения к октябрю.