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TOP,Здравоохранение,Новости

Г. Сурплис: проверено рекордно большое число проб, процент заразившихся сокращается

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

В среду в Литве проверено рекордно большое число проб на коронавирус, заметно сокращение числа заразившихся среди проверенных, однако более подробные выводы по этим цифрам будут представлены в пятницу, говорит глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис.

«У нас сегодня новый рекорд – за вчерашние сутки проверено 2 тыс. 444 пробы», — сказал Г. Сурплис на пресс-конференции в четверг.

По его словам, также установлено рекордно высокое число заразившихся в сутки, однако с учётом того, сколько проверено проб, процент заразившихся заметно снизился.

«Вчера установлено 68 новых случаев заражения, так много было только 24 марта. Однако я бы хотел обратить ваше внимание на то, что в процентном отношении всего 2,7% лиц, которые вчера были проверены, больны COVID-19», – подчеркнул он.

«Пик, когда заразившихся от всего числа проверенных в Литве было 14%, был 22 марта. Потом (прирост) заразившихся каждый день было примерно 9-10%», — сказал Г. Сурплис.

И всё же, по его словам, хотя статистика показывает снижение числа заражений уже несколько суток, об этом должны высказаться анализирующие ситуацию медики.

Планируется, что они в пятницу на пресс-конференции в правительстве представят свои выводы и анализ нескольких сценариев.

По данным на утро четверга, в Литве установлено 649 случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 7 часов, в стране проверено 15 635 проб на коронавирус.  

В среду проверено 2444 проб, подтверждено 68 новых случаев.

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