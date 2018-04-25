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Г.Сурплис: три четверти заражений коронавирусом в Литве – местные

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В данный момент три четверти заражений, зарегистрированных в Литве, являются местными случаями, заявил глава группы Общественного информирования Гедрюс Сурплис. 

«Только 25% зараженных сейчас так называемые привозные случаи. Три четверти составляют местные заражения, поэтому вирус распространяется внутри», – заявил он на пресс-конференции во вторник. 

По предоставленным С. Сурплисом данным, более половины выявленных заражений у людей старше 40 лет.

«Из всех болеющих в Литве 40% составляют люди до 40 лет. Оставшиеся 60% это люди 40 лет и старше», – сказал он.

Г. Сурплис напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, эта инфекция опасна для людей 80 лет и старше, среди которых риск смертельного исхода составляет 14,8%. Смертность среди лиц, которым более 70 лет составляет 8%, среди лиц старше 60 лет – 3,6%, старше 50 – 1,3%.

«Для молодых людей вирус менее опасен, там смертность не достигает и одного процента. Поэтому еще раз хочу обратить внимание на то, что мы должны беречь старших членов общества, и выражать любовь иными способами, чем близкий контакт», – предупредил он.

По данным Министерства здравоохранения Литвы на утро вторника, в Литве было подтверждено 880 случаев коронавируса, из них 37 – в понедельник. В целом от вируса скончались 15 жителей Литвы, восемь выздоровели. 

Г.Сурплис: три четверти заражений коронавирусом в Литве – местные

  1. Анастасия :

    Три четверти заражений местные, могло их и не быть совсем, если бы во время закрыли воздушное и морское сообщение ! Теперь не пришлось бы в такую прекрасную погоду сидеть дома !

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