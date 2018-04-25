default image
В ООН высказались за создание международной администрации по проблеме долгов

Подробнее...
default image
Летние кафе смогут работать, если обеспечат безопасность посетителей

Подробнее...
default image
Польша передает гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с COVID-19

Подробнее...
default image
ЕС – Израилю: аннексия Западного берега "не останется без ответа"

Подробнее...
default image
США и Германия заверили, что обязательства по безопасности Литвы не меняются

Подробнее...
default image
В Китае наметились новые очаги эпидемии коронавируса

Подробнее...
default image
G20 обязуется принять меры в защиту работников наиболее уязвимых отраслей

Подробнее...
default image
Г. Науседа: план восстановления экономики ЕС должен быть соразмерен масштабу кризиса

Подробнее...
default image
В Испании отменили празднование Томатины

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

Подробнее...
default image
С полуночи сняты ограничения передвижения в Неменчине

Подробнее...
default image
Греция может начать принимать туристов с июля

Подробнее...
default image
В Литве подтверждён 40-й случай смерти от коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено ещё 12 случаев коронавируса, общее число – 1410

Подробнее...
default image
Почти половина жертв COVID в Европе выпала на учреждения соцопеки

Подробнее...
default image
А.Вярига: от массового тестирования медиков отказались, так как часть их работает из дома

Подробнее...
default image
Грета Тунберг ликует: глобальный кризис "оздоровил планету"

Подробнее...
default image
Работы по восстановлению Нотр-Дама возобновят 27 апреля

Подробнее...
default image
Застывшую торговлю несколько оживила Пасха

Подробнее...
default image
Самый большой в мире айсберг уменьшился в размерах

Подробнее...
default image
Температура на Земле достигнет рекордных значений в ближайшие годы

Подробнее...
default image
Г. Науседа сказал президенту Израиля об уважении к Виленскому Гаону, пригласил в Литву

Подробнее...
default image
Сегодня в столице завершается отопительный сезон

Подробнее...
default image
Трамп временно остановил иммиграцию в США

Подробнее...
default image
На швейном предприятии в Неменчине – 87 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В больницах находится 137 пациентов с коронавирусом, в реанимации – 18

Подробнее...
default image
Премьер и министр финансов Литвы отказались отвечать на вопросы оппозиции

Подробнее...
default image
Китай выделит ВОЗ $30 млн на борьбу с коронавирусом

Подробнее...
default image
Почта США может прекратить работу в любой момент

Подробнее...
default image
В Беларуси упростят процедуру получения гражданства

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: мы не будет предлагать новые налоги в 2021 году

Подробнее...
default image
В Ирландии запретили крупные массовые мероприятия до конца августа

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала страны аккуратно подходить к открытию границ после пандемии

Подробнее...
default image
Г. Науседа предложил А. Лукашенко помощь по вирусу, выразил озабоченность по БелАЭС

Подробнее...
default image
В Чехии тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно

Подробнее...
default image
Великобритания достигла пика коронавируса

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: Литва лидирует в ЕС по исследованным мазкам на тысячу населения

Подробнее...
default image
В Литве подтверждена 39-ая смерть от коронавируса, это жительница Укмерге

Подробнее...
default image
Дания с 10 мая разрешит собираться в группы до 500 человек

Подробнее...
default image
В России активно возбуждают уголовные дела о коронавирусных фейках

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

G20 обязуется принять меры в защиту работников наиболее уязвимых отраслей

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Страны Группы двадцати (G20) обязуются принять меры для защиты работников наиболее уязвимых отраслей в условиях пандемии коронавируса нового вида, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания министров труда стран — членов G20.

«В результате мер, принимаемых для сдерживания пандемии коронавируса, по всему миру сотрудники и их семьи сталкиваются с необходимостью госпитализации, соблюдения карантина, мер дистанцирования и ограничений на передвижение. Кроме того, в связи с последствиями пандемии для экономической активности повышаются риски потери рабочих мест, сокращения рабочего времени и утраты дохода. Мы приложим все усилия, чтобы защитить сотрудников, в особенности тех, кто трудоустроен в уязвимых отраслях и остался без необходимой социальной защиты», — говорится в документе. Помимо этого министры выступают за защиту прав и создания адекватных условий труда для медиков, которые борются с коронавирусом.

Также страны G20 условились разрабатывать и принимать комплексные меры, направленные на снижение негативных последствий на внутренние и глобальные рынки труда в условиях пандемии. «Наши страны будут продолжать изучать способы поддержки работодателей, особенно микропредприятий, а также малых и средних предприятий. Меры будут разрабатываться в соответствии с национальными особенностями и могут включать оказание финансовой помощи, предоставление налоговых льгот, дотаций, займов и субсидий на выплату заработных плат», — указывается в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. Распространение COVID-19 привело к глобальному экономическому кризису. Согласно прогнозам МВФ, в этом году в экономику ожидается спад на 3%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.