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G20 приняла заявление о борьбе с пандемией

Фото kremlin.ru

Страны Большой двадцатки по итогам первого в истории виртуального саммита в четверг, 26 марта, приняли решение вложить 5 триллионов долларов в мировую экономику для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении.

«В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик. Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны G20 будут «выступать единым фронтом в борьбе против пандмеиии коронавируса», главными приоритетами станут «спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности». 

В частности, Всемирной организации здравоохранения выделят средства для борьбы с распространением коронавируса. Также будут расширены полномочия организации.

 «Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия», — говорится в заявлении.

«G20 намерены делать все необходимое, чтобы преодолеть пандемию совместно с ВОЗ, МВФ, группой Всемирного Банка, ООН и другими международными организациями», — говорится в заявлении.

Лидеры «двадцатки» также выступили за координированные действия по поддержке свободной, предсказуемой стабильной международной торговли в условиях пандемии.

«Мы привержены продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли… Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми», — подчеркивается в коммюнике.

«Мы также просим Международную организацию труда и Организацию экономического сотрудничества и развития следить за воздействием этой пандемии на занятость», — подчеркивается в документе.

Отметим, из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть мировая экономика потеряла триллионы долларов и ситуация продолжает ухудшаться. Нынешнее положение в мире уже признали более тяжелым, чем во время кризиса в 2008 году.

korrespondent.net

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