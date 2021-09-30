G20 проведет внеочередной саммит по Афганистану

Внеочередной саммит стран Большой двадцатки (G20) состоится 12 октября. Мировые лидеры обсудят ситуацию в Афганистане после захвата власти движением «Талибан». Об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает Reuters.
Именно Италии принадлежит инициатива проведения такого саммита. В Риме считают необходимым привлечь к решению проблемы Китай, Турцию и Россию.
«Надо посмотреть на общность целей всех стран «двадцатки»… Речь идет о гуманитарной катастрофе. Страна не имеет никакой внешней поддержки. Нужно, чтобы богатейшие страны делали что-то», – сказал Драги.
По его словам, международное сообщество также должно разработать стратегию по предотвращению превращения Афганистана в убежище для боевиков.
Внеочередная встреча G20 пройдет за несколько недель до саммита лидеров, запланированного в Риме на 30-31 октября. По словам Драги, в нем также примут участие Катар, МВФ, Всемирный банк и ООН.korrespondent.net