G20 проведет внеочередной саммит по Афганистану

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Внеочередной саммит стран Большой двадцатки (G20) состоится 12 октября. Мировые лидеры обсудят ситуацию в Афганистане после захвата власти движением «Талибан». Об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает Reuters.

Именно Италии принадлежит инициатива проведения такого саммита. В Риме считают необходимым привлечь к решению проблемы Китай, Турцию и Россию.

«Надо посмотреть на общность целей всех стран «двадцатки»… Речь идет о гуманитарной катастрофе. Страна не имеет никакой внешней поддержки. Нужно, чтобы богатейшие страны делали что-то», – сказал Драги.