G7 и ЕС обратились к России из-за ядерной угрозы

Страны Большой семерки и Евросоюза предостерегают Россию от любой угрозы или применения химического, биологического или ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7 и верховного представителя ЕС, опубликованого в четверг, 7 апреля, на сайте правительства Великобритании.

«Мы предостерегаем от любой угрозы или применения химического, биологического или ядерного оружия. Напоминаем об обязательствах России согласно международным договорам, участницей которых она является и которые защищают всех нас. Любое применение Россией такого оружия было бы неприемлемо и повлекло бы за собой тяжелые последствия», — говорится в заявлении.

В нем также осуждаются необоснованные заявления и ложные обвинения РФ в адрес Украины, уважаемого члена Конвенции о биологическом и токсинном оружии и Конвенции о химическом оружии, которая выполняет свои юридические обязательства по этим документам.

Выражается обеспокоенность по поводу других стран и субъектов, которые усилили российскую кампанию по дезинформации.

«Мы выражаем глубочайшую обеспокоенность в связи с насильственным захватом Россией контроля над ядерными объектами и другими насильственными действиями в отношении ряда ядерных объектов, ядерных и других радиоактивных материалов, которые создали и продолжают создавать серьезные и прямые угрозы безопасности и защищенности этих объектов и их гражданского персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента, что создает опасность для населения Украины, соседних государств и международного сообщества», — говорится в сообщении.

Также от России требуют выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и воздерживаться от дальнейших злоупотреблений. В частности, российское руководство должно немедленно обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ и обеспечить работу безопасных проходов, позволяющих доставлять гуманитарную помощь в осажденные города и гражданское население в безопасное место.

«Мы обязуемся поддерживать структуру правительства Украины по координации гуманитарной помощи и оперативно распределять гуманитарную помощь. Мы просим других присоединиться к этим усилиям. Гуманитарная помощь, включая увеличение финансирования, срочно необходима для Украины и других стран, поскольку безжалостная война и действия России имеют огромные последствия для мировых цен на товары и продукты питания», — сказано в заявлении.

Отмечается, что вызванный этим рост отсутствия продовольственной безопасности больше всего ощущается наиболее уязвимыми слоями населения.

«Мы солидарны с нашими партнерами по всему миру, которым приходится нести растущую цену одностороннего выбора президента Путина вести войну в Европе. Мы будем последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности, сохранения открытости рынков и повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора на всех континентах. Мы будем активно противодействовать заявлениям России о том, что западные санкции вызвали рост мировых цен на продовольствие, и называть их тем, чем они являются, а именно откровенной ложью», — говорится в заявлении.

Также страны G7 и ЕС заявили, что продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь в войне с Россией.