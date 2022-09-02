G7 объявят план ограничения цены на нефть РФ — СМИ

Ожидаемая мера может стать эффективным способом сокращения доходов России от продажи энергоносителей. В то же время, указывается на ряд проблем на пути реализации этих ограничений.

Согласно плану, уточняет издание, страны G7 запретят финансирование и страхование поставок российской нефти, за исключением случаев, когда она приобретается по установленной цене. Эти страны охватывают не более 30% мировой финансовой системы и страхуют более 90% мировых транспортных перевозок.

«Наша цель – создать такую ​​разрешительную систему, которая позволит российской нефти течь, но снизит доходы России», — заявил замминистра финансов США Уолли Адеем.

Среди важных все еще обсуждаемых деталей — цена, на которую может быть установлен предел. Чиновники ищут баланс между ограничением российских доходов и сохранением стимула для России продавать свою нефть.

План по ограничению цен также будет распространяться на нефтепродукты, в том числе бензин — еще один важный источник поступлений России от экспорта.

Напомним, в РФ пригрозили не поставлять нефть некоторым странам и заявили, что что идея о пределе цен на российскую нефть является полным абсурдом.