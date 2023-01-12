G7 планирует две предельные цены на российские нефтепродукты

G7 попытается установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты с надбавкой к сырой нефти, а другую — для торгующихся со скидкой. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что с 5 февраля, когда вступят в силу санкции ЕС по запрету на импорт российских нефтепродуктов, G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты — дизельное топливо, керосин и мазут — чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну.