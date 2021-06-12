G7 планируют выделить $100 млрд пострадавшим от COVID странам

Страны Большой семерки намерены предоставить финансовую помощь странам, которые испытывают наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из фонда Международного валютного фонда планируют выделить 100 миллиардов долларов. Об этом в пятницу сообщает Reuters.
В Белом доме отметили, что соответствующий вопрос будет обсуждаться на трехдневном саммите в Корнуолле, когда лидеры стран G7 проведут совещание о том, как помочь миру оправиться от пандемии коронавируса.
«Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 активно рассматривают возможность глобальных усилий по умножению воздействия предлагаемого распределения специальных прав заимствования (SDR) на наиболее нуждающиеся страны», — заявили в Белом доме.
Отмечается, что выделенная сумма будет способствовать дальнейшей поддержке потребностей здравоохранения, включая вакцинацию, и поможет обеспечить более экологичное и устойчивое восстановление экономики в уязвимых странах, а также способствовать более сбалансированному, устойчивому и инклюзивному глобальному восстановлению.
SDR — это резервный актив МВФ, который можно обменять на доллары, евро, стерлинги, иены и китайские юани или юани.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны Большой семерки прийти к соглашению в перераспределении 100 миллиардов долларов в SDR в пользу африканских государств.korrespondent.net